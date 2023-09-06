Актёр Машков встретился с молодыми москвичами в штабе поддержки Собянина

Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков встретился с молодыми жителями столицы в общественном штабе Сергея Собянина в рамках программной сессии «Город моего будущего».

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как отметил Машков, Табаков оставил большое наследие, в том числе мастерские и театральную школу.

«Театральная школа — это источник жизни любого театра. Это был театральный колледж, который находится здесь недалеко, на улице Чаплыгина, также недалеко, где находится наш «Подвал», подвальный театр, который сейчас на ремонте. К сожалению, ремонта не было 20 лет, и благодаря Москве и стараниям Сергея Семёновича, видите, как получилось, ремонт начался», — сообщил артист.

Машков также ответил на вопросы молодёжи, рассказал об особенностях актёрской профессии.

«Я хочу вам рассказать об одном элементе, важнейшем, самом главном. Помимо таланта, таланта от Бога, причём талант, он развивается, если вы получили талант и с ним уважительно не работаете, как с огнём, который нужно поддерживать, он исчезнет», — заявил артист.

В программной сессии приняли участие студенты Высшей школы экономики, молодые предприниматели, члены команд городских конкурсов по программированию и робототехнике.