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В Курганской области предупредили о ночных заморозках 6—7 сентября

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По сообщениям ЦГМС по Курганской области, в отдельных районах региона в ночное время 6 и 7 сентября прогнозируются заморозки.
В Курганской области предупредили о ночных заморозках 6—7 сентября
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Об этом информирует URA.RU.

«Ночью 6 и 7 сентября в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — говорится в сообщении.

В среду, 6 сентября, днём ожидается до +20 °С, 7 сентября — до +22 °С.

Также стало известно, что в Ставропольском крае в среду, 6 сентября, будет действовать штормовое предупреждение из-за плохой погоды. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные Противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

В этот день ожидаются ливни с грозами, возможен град, порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Накануне сообщалось, что в Новосибирске прошёл сильный град.

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