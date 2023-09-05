В Москве начались съёмки нового сезона «Беспринципных»

В Москве начались съёмки четвёртого сезона сериала «Беспринципные», в котором, помимо основного актёрского состава, снимаются Милош Бикович, Анна Слю, Максим Лагашкин и Матвей Лыков.

Как сообщает пресс-служба «Кинопоиска», съёмки проходят на Патриарших прудах, однако зрителей ожидают как новые персонажи, так и локации вне России.

Бикович сыграет богатого иностранца, из-за которого будут ссориться герои Надежды Михалковой и Юрия Колокольникова, а Слю исполнит роль новой жены персонажа Павла Деревянко. Продюсер в лице Лагашкина вовлечёт в свои хитросплетения Валю Люкс (Кристина Бабушкина), а Ксения Утехова вместе с Лыковым провернут аферу, чтобы не возвращаться в деревню к родителям.

К своим ролям также вернутся Николай Фоменко, Аглая Тарасова и Павел Табаков. Кроме того, в новом сезоне появятся Александр Балуев и Ирина Пегова, снявшиеся в полнометражной ленте «Беспринципные в деревне».

Режиссёром проекта вновь выступает Роман Прыгунов. Сценарий к новому сезону написали Александр Цыпкин, Илья Мотовилов и Владимир Васильев.

«Наше кино доброе, весёлое и примиряющее нас с собой, какими бы беспринципными мы иногда ни были», — рассказал Цыпкин.

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