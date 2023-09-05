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Посетители Московского зоопарка смогут увидеть редких бурых гиен

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В Московском зоопарке появились редкие животные — бурые гиены. В дикой природе их популяция насчитывает всего от 4 тыс. до 10 тыс. особей.
Посетители Московского зоопарка смогут увидеть редких бурых гиен

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Самца и самку гиены поселили в павильоне рядом с вольерами пумы и кустарниковой собаки.

Всего в природе существует четыре вида гиен: пятнистая, полосатая, бурая и земляной волк, при этом бурая гиена считается самой редкой.

Они крайне редко размножаются в неволе, однако генеральный директор зоопарка Светлана Акулова выразила надежду, что от пары удастся получить потомство.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке имени Шило родился детёныш у пары гималайских таров.

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