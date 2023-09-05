Посетители Московского зоопарка смогут увидеть редких бурых гиен
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Самца и самку гиены поселили в павильоне рядом с вольерами пумы и кустарниковой собаки.
Всего в природе существует четыре вида гиен: пятнистая, полосатая, бурая и земляной волк, при этом бурая гиена считается самой редкой.
Они крайне редко размножаются в неволе, однако генеральный директор зоопарка Светлана Акулова выразила надежду, что от пары удастся получить потомство.
Ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке имени Шило родился детёныш у пары гималайских таров.