Узнать больше

Синоптик Шувалов назвал города, где 8 сентября наступит бабье лето

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в некоторых российских городах с 8 сентября на пять-шесть дней наступит бабье лето.
Синоптик Шувалов назвал города, где 8 сентября наступит бабье лето
  • РИА Новости

Тёплая солнечная погода ожидается в этот период в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Смоленске и Твери, поделился синоптик в беседе с URA.RU.

«Погода до +24 °С сохранится до 13—14 сентября. Такое молодое бабье лето… Получается пять-шесть дней хорошей, солнечной, яркой погоды», — отметил синоптик.

В Приморье, по его словам, в ближайшие три дня установится солнечная погода с температурой +20…+25 °С.

Накануне сообщалось, что в Новосибирске прошёл сильный град.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить