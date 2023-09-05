Синоптик Шувалов назвал города, где 8 сентября наступит бабье лето

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в некоторых российских городах с 8 сентября на пять-шесть дней наступит бабье лето.

Тёплая солнечная погода ожидается в этот период в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Смоленске и Твери, поделился синоптик в беседе с URA.RU.

«Погода до +24 °С сохранится до 13—14 сентября. Такое молодое бабье лето… Получается пять-шесть дней хорошей, солнечной, яркой погоды», — отметил синоптик.

В Приморье, по его словам, в ближайшие три дня установится солнечная погода с температурой +20…+25 °С.

Накануне сообщалось, что в Новосибирске прошёл сильный град.