В Екатеринбурге создали оргкомитет по подготовке Всемирного фестиваля молодёжи

В Екатеринбурге создали оргкомитет по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодёжи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав оргкомитета, в него вошёл 31 человек.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус», на него съедутся 20 тыс. человек. Также впервые участниками станут подростки от 14 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что гранты на сумму более миллиона рублей получили молодые люди из Удмуртии на первой смене молодёжного форума «Машук» и на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ».