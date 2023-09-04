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В Греции ограничат число ежедневных посетителей Акрополя

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В Греции количество ежедневных посетителей Афинского Акрополя будет ограничено 20 тыс. в день. Мера принимается для обеспечения безопасности памятника.
В Греции ограничат число ежедневных посетителей Акрополя
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Об этом сообщает CNN.

Планируется, что ограничения начнут действовать с апреля 2024 года.

Почасовая система слотов будет организована на веб-сайте бронирования, там же будет отслеживаться посещаемость.

В августе в интервью греческой радиостанции Real FM министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что в настоящее время Акрополь ежедневно посещает «огромное число» — до 23 тыс. человек.

В июле сообщалось о временном закрытии Афинского Акрополя из-за аномальной жары.

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