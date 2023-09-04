В Греции ограничат число ежедневных посетителей Акрополя
- AP
- © Petros Giannakouris
Об этом сообщает CNN.
Планируется, что ограничения начнут действовать с апреля 2024 года.
Почасовая система слотов будет организована на веб-сайте бронирования, там же будет отслеживаться посещаемость.
В августе в интервью греческой радиостанции Real FM министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что в настоящее время Акрополь ежедневно посещает «огромное число» — до 23 тыс. человек.
В июле сообщалось о временном закрытии Афинского Акрополя из-за аномальной жары.