В Греции ограничат число ежедневных посетителей Акрополя

В Греции количество ежедневных посетителей Афинского Акрополя будет ограничено 20 тыс. в день. Мера принимается для обеспечения безопасности памятника.

Об этом сообщает CNN.

Планируется, что ограничения начнут действовать с апреля 2024 года.

Почасовая система слотов будет организована на веб-сайте бронирования, там же будет отслеживаться посещаемость.

В августе в интервью греческой радиостанции Real FM министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что в настоящее время Акрополь ежедневно посещает «огромное число» — до 23 тыс. человек.

В июле сообщалось о временном закрытии Афинского Акрополя из-за аномальной жары.