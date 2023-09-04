В ГМИИ имени Пушкина планируют изменить постоянную экспозицию музея
- РИА Новости
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Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В следующем году мы возобновляем постоянную экспозицию музея, возвращаем её в том виде, в котором мы её все помним — как было при Ирине Антоновой, и начинаем подготовку к переезду в новое здание музея», — отметила Лихачёва.
Основное здание закроется на реконструкцию.
Постоянную экспозицию ГМИИ имени Пушкина обновила в 2021 году бывший директор Марина Лошак, пришедшая на место Ирины Антоновой в 2013 году.
Ирина Антонова возглавляла музей с февраля 1961 года по июль 2013 года, после была назначена президентом ГМИИ имени Пушкина.
Ранее сообщалось об открытии в музее выставки «Шлиман. Троя рядом».