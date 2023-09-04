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В ГМИИ имени Пушкина планируют изменить постоянную экспозицию музея

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Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачёва заявила о планах восстановить постоянную экспозицию музея в том виде, в каком она была при бывшем директоре Ирине Антоновой.
В ГМИИ имени Пушкина планируют изменить постоянную экспозицию музея
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В следующем году мы возобновляем постоянную экспозицию музея, возвращаем её в том виде, в котором мы её все помним — как было при Ирине Антоновой, и начинаем подготовку к переезду в новое здание музея», — отметила Лихачёва.

Основное здание закроется на реконструкцию.

Постоянную экспозицию ГМИИ имени Пушкина обновила в 2021 году бывший директор Марина Лошак, пришедшая на место Ирины Антоновой в 2013 году.

Ирина Антонова возглавляла музей с февраля 1961 года по июль 2013 года, после была назначена президентом ГМИИ имени Пушкина.

Ранее сообщалось об открытии в музее выставки «Шлиман. Троя рядом».

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