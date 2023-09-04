Коллекции из фондов Пермской художественной галереи представят в Третьяковке

В Третьяковской галерее в Москве 27 сентября откроется выставка произведений из собрания Пермской художественной галереи.

Об этом сообщает URA.RU.

На сайте Третьяковки отмечается, что на выставке будут представлены «памятники лицевого шитья и иконописи XVII века, связанные с семьёй Строгановых — зачинателей масштабного освоения Прикамья».

Вниманию гостей также представят произведения из уникальной коллекции пермской деревянной скульптуры.

Гостям покажут и живописные полотна авторства Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Родченко, Александра Дейнеки, Василия Каменского, Давида Бурлюка и других мастеров первой половины XX века.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.