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Коллекции из фондов Пермской художественной галереи представят в Третьяковке

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В Третьяковской галерее в Москве 27 сентября откроется выставка произведений из собрания Пермской художественной галереи.
Коллекции из фондов Пермской художественной галереи представят в Третьяковке
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

Об этом сообщает URA.RU.

На сайте Третьяковки отмечается, что на выставке будут представлены «памятники лицевого шитья и иконописи XVII века, связанные с семьёй Строгановых — зачинателей масштабного освоения Прикамья».

Вниманию гостей также представят произведения из уникальной коллекции пермской деревянной скульптуры.

Гостям покажут и живописные полотна авторства Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Родченко, Александра Дейнеки, Василия Каменского, Давида Бурлюка и других мастеров первой половины XX века.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.

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