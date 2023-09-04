Коллекции из фондов Пермской художественной галереи представят в Третьяковке
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Об этом сообщает URA.RU.
На сайте Третьяковки отмечается, что на выставке будут представлены «памятники лицевого шитья и иконописи XVII века, связанные с семьёй Строгановых — зачинателей масштабного освоения Прикамья».
Вниманию гостей также представят произведения из уникальной коллекции пермской деревянной скульптуры.
Гостям покажут и живописные полотна авторства Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Родченко, Александра Дейнеки, Василия Каменского, Давида Бурлюка и других мастеров первой половины XX века.
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