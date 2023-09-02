Актриса Ахеджакова заявила, что флаг Украины на концерте ей подсунул провокатор

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что флаг Украины на концерте в Бремене ей вместе с цветами подсунул провокатор.

«Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг (Украины. — RT)», — приводит её слова «Газета.Ru».

Ахеджакова подчеркнула, что во время поклонов на концерте в Бремене люди дарили ей цветы, с одним из букетов ей передали флаг Украины.

«Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — подытожила актриса.

Ранее сообщалось, что Главное управление МВД России по Москве проверяет Ахеджакову по статье о дискредитации российских вооружённых сил.

В августе тверской суд Москвы оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию Вооружённых сил России.