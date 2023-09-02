Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.

По словам синоптика, предстоящая рабочая неделя «будет не очень летняя».

«У нас 31 августа и 1 сентября были по-летнему тёплые, сегодня уже облачность появилась и кратковременный дождь. То есть пошла смена погоды, у нас потихоньку идёт холод. Начало недели относительно тёплое, но к четвергу-пятнице придёт холод и температура будет ниже нормы», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что понедельник «в принципе будет хорошим», с переменной облачностью и без осадков.

«Температура +20...+22 °C с прохладным северо-западным ветром. На вторник в ночь +8...+10 °C, а днём +21...+23 °C. Местами возможен небольшой дождь. А дальше пойдёт похолодание. В ночь на среду +11...+16 °C. Днём в среду облачно, может быть небольшой дождик. Ветер северо-западный, температура +16...+21 °C. Ночи на четверг и пятницу будут самыми холодными на этой неделе +6...+11 °C. Днём в четверг и пятницу +12...+17 °C. Без осадков, ветер северо-западный», — отметил специалист.

По прогнозу собеседника RT, потепление начнётся после 11 сентября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что похолодание ожидается в Центральной России после 5 сентября.