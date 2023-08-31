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Синоптик Зеленцова рассказала о погоде в Удмуртии на 1 сентября

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Руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова рассказала о погоде в регионе в начале сентября.
Синоптик Зеленцова рассказала о погоде в Удмуртии на 1 сентября
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  • © Alx_Yago

«В пятницу, 1 сентября, территория Удмуртии продолжит находиться в периферийной части обширных образований — между антициклоном на западе и циклоном на востоке. Сохранится ветреная погода, максимальные порывы ветра достигнут 13 м/с», — цитирует эксперта udm-info.ru.

Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днём +17...+22 °С.

В субботу и воскресенье циклон покинет территорию региона, и характер погоды несколько изменится.

«Ветер ослабнет. При этом в ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Температура воздуха не будет испытывать сильных изменений и составит +7…+12 °С в ночные часы и +17…+22 °С в дневные часы. Это соответствует климатической норме», — уточнила Зеленцова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал погоду в южных регионах России.

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