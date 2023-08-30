Продюсер документального фильма «Маленькие кочевники» Дмитриевский рассказал о проекте

Филипп Дмитриевский, продюсер документального фильма «Маленькие кочевники», рассказал подробности о проекте. Лента посвящена адаптации юных тундровиков в школах-интернатах.

«Наша задача — показать эту историю, показать жизнь людей в своих традиционных бытовых условиях, про социализацию детей в школе, про вопрос отрыва от семьи. Эти темы хотелось бы поднять в первую очередь», — заявил Дмитриевский в беседе с «Ямал 1».

Главными героями стали семья оленеводов Виктор и Нюданэ Сэротэтто, которые воспитывают пятерых дочерей.

«Понравилось всё, если честно. Во-первых, Салехард — чистый и ухоженный город, который произвёл впечатление. Тундра вообще незабываема, я был на озере, ездили на снегоходах, поднимались на ледник Романтиков», — сообщил продюсер.

По его словам, Ямал очень живописен и невероятен с той стороны, поскольку там сохраняется баланс с природой.

Ранее сообщалось, что стартовал приём заявок на участие в фестивале документальных фильмов «Знание.Кино».