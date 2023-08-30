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Синоптик Цыганков сообщил, что в Приморье выпало 177 мм осадков

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Приморье.
Синоптик Цыганков сообщил, что в Приморье выпало 177 мм осадков
  • РИА Новости

Собеседник RT отметил, что в Приморье на данный момент выпало 177 мм осадков.

«Это очень сильные осадки. У нас для Москвы месячная норма — 78 мм. А тут практически две месячные московские нормы почти за двое суток вывалило», — добавил Цыганков.

По его словам, в дальнейшем ничего хорошего в Приморье ждать также не стоит.

«Пока у них циклоны идут и идут. Поэтому 30 и 31 августа очень сильные дожди. Ветер 25 м/с, а на побережье ураганный ветер до 38 м/с. 1 сентября также прогнозируется сильный дождь. На Сахалине и Камчатке 1 сентября также сильный дождь. Там по всему региону циклоны», — заключил синоптик.

Ранее ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщило, что в ликвидации последствий ливней в Приморье задействовали более 1 тыс. спасателей.

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