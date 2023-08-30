ВНИИ ГОЧС: в Охотском и Беринговом морях ожидаются волны высотой до 8,5 м

В акваториях Охотского и Берингова морей возможны инциденты с кораблями из-за штормовой погоды, ожидаются волны высотой до 8,5 м.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что с 30 августа по 3 сентября штормовая погода с высотой волны до 6 м прогнозируется в Охотском море и Татарском проливе.

«В период с 2 по 4 сентября с высотой волны до 8,5 м — в Беринговом море», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в среду, 30 августа, в Тюменской области ожидают штормовой ветер и грозу.

Спасатели и волонтёры эвакуируют людей в посёлке Барабаш Хасанского района Приморского края, где уровень рек из-за ливней превысил исторические максимумы.