Узнать больше

Международный фестиваль детского и семейного кино пройдёт в Тюмени 1—8 октября

Короткая ссылка
В Тюмени Х Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» пройдёт с 1 по 8 октября. В рамках мероприятия организуют 169 бесплатных показов фильмов из 40 стран.
Международный фестиваль детского и семейного кино пройдёт в Тюмени 1—8 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Кинофестиваль отбирает со всего мира художественное, анимационное, документальное кино для детской, подростковой и семейной аудитории. Это фильмы о дружбе, семье, приключениях, культуре, природе, отношениях, познании», — передаёт слова организаторов мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Кинопоказы, а также образовательный форум и деловая программа пройдут на нескольких городских площадках.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что 28 августа начался приём заявок на участие в конкурсной программе фестиваля документальных фильмов «Знание.Кино», посвящённого деятельности Дзиги Вертова. Фестиваль пройдёт в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить