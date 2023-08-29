Международный фестиваль детского и семейного кино пройдёт в Тюмени 1—8 октября

В Тюмени Х Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» пройдёт с 1 по 8 октября. В рамках мероприятия организуют 169 бесплатных показов фильмов из 40 стран.

Об этом сообщает URA.RU.

«Кинофестиваль отбирает со всего мира художественное, анимационное, документальное кино для детской, подростковой и семейной аудитории. Это фильмы о дружбе, семье, приключениях, культуре, природе, отношениях, познании», — передаёт слова организаторов мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Кинопоказы, а также образовательный форум и деловая программа пройдут на нескольких городских площадках.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что 28 августа начался приём заявок на участие в конкурсной программе фестиваля документальных фильмов «Знание.Кино», посвящённого деятельности Дзиги Вертова. Фестиваль пройдёт в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.