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В Тульской области в августе температура превысила норму на +2,1 °С

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Тульской области в августе температура превысила норму на +2,1 °С.
В Тульской области в августе температура превысила норму на +2,1 °С
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В беседе с Тульской службой новостей Ильин отметил, что самая низкая температура была зафиксирована 26 августа и составила +6,6 °С. При этом самая высокая 6 августа поднялась до +31,7 °С.

За август в регионе выпало 96% от нормы осадков — 56 мм.

По словам синоптика, новых погодных рекордов летом уже не будет.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

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