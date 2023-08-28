День города в Челябинске будут праздновать с 2 по 17 сентября

День города в Челябинске будут праздновать две недели — с 2 по 17 сентября.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию Челябинска. Фестиваль «Челябинск хлебосольный» и военно-исторический фестиваль «Уральские герои» состоятся 2 сентября. Кроме того, 3 сентября пройдёт международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». В рабочие дни состоится ряд менее масштабных мероприятий. Также в городе ожидаются концерты и народные гуляния. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил Донецк с Днём города, заявив, что столица республики стойко держится.