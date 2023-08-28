Синоптик Позднякова заявила, что 1 сентября в Москве ожидается тёплая погода

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей погоде на 1 сентября в Москве.

«Модели показывают, что 1 сентября с большой долей вероятности сохранится тёплая погода. Праздничные линейки, скорее всего, пройдут при комфортной погоде без особенной жары», — заявила синоптик в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

В День знаний, по словам Поздняковой, ожидается температура в пределах +17...+18 °С.

Синоптик также добавила, что кратковременный дождь может быть днём.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.