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Собянин: ряд городских программ способствует улучшению экологии Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что экологическая ситуация в городе радикально улучшилась за последние годы.
Собянин: ряд городских программ способствует улучшению экологии Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом информирует НСН.

В своём блоге мэр отметил, что это происходит благодаря экологичным производствам, модернизации очистных сооружений, реорганизации заводов.

По его словам, свой вклад внесли и экологический транспорт и очистка парков, рек и других территорий.

Собянин также подчеркнул, что в 2023 году власти вложат почти 3,6 трлн рублей в экономический рост, повышение качества жизни населения и снижение негативного влияния на экологию.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».

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