Синоптик Тишковец: выходные будут по-летнему комфортными

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.

«Вчера мы пережили самый холодный день и сегодня уже будем выбираться из этой ямы полярного воздуха благодаря антициклону скандинавского происхождения. Он очистил небо от облаков и, соответственно, сегодня столбики термометров будут штурмовать двадцатиградусную высоту», — рассказал Тишковец.

По словам специалиста, предстоящие выходные будут по-летнему комфортными.

«В субботу в ночные часы прохладно — +7...+9 °С, по области — +5...+10 °С. В дневные часы скажется влияние атмосферного фронта, поэтому облаков прибавится. Кое-где пройдут небольшие дожди. Но температура будет +19...+21 °С. В воскресенье облака рассеются, без каких-либо осадков. Температура ночью — +9...+11 °С. А днём фронт начнёт размываться, переменная облачность, преимущественно без осадков. Солнца станет больше, и воздух прогреется до +20...+22 °С», — добавил синоптик.

В заключение он отметил, что в начале следующей недели прогнозируется +20 °С, так что «августовские температуры, положенные в конце летнего сезона, будут чётко выдерживаться».

Ранее стало известно, что циклон во Владивостоке привёл к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тыс. жителей города.