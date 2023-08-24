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Синоптик Позднякова: туман ожидается не во всех районах Москвы

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие часы.
Синоптик Позднякова: туман ожидается не во всех районах Москвы
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«Ожидаются туманы смешанного типа. В облаках будут появляться просветы, а воздух — остывать. Но отмечу, что не все районы Москвы будут подвержены туману. В первую очередь он будет образовываться вблизи водоёмов, рек и низин», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила Позднякова, в пятницу, 25 августа, прогнозируется довольно солнечная погода, и к 8:00 — 9:00 туман полностью рассеется.

«По аналогии с прошедшими туманами, когда была видимость около 200—500 м, мы ожидаем схожую интенсивность. Так как погоду не определяет антициклон, то в ночное время будет ветерок. Поэтому у тумана не будет времени и возможности сильно сгуститься», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве и области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за тумана.

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