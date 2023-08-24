Пушкинскую карту в Калининградской области оформили 58 тысяч человек

В Калининградской области Пушкинскую карту оформили 58 тыс. человек, или 57,5% потенциальных пользователей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

К программе в регионе подключено 42 учреждения культуры.

Продажи билетов за первые шесть месяцев 2023 года составили 28 млн рублей, что на 47% больше, чем годом ранее.

За весь период действия программы, с сентября 2021 года, объём продаж в области составил 94,4 млн рублей.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что, согласно ВЦИОМ, траты семей на сбор ребёнка в школу в преддверии нового учебного года составили в среднем 43 тыс. рублей.