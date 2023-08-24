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В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

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В Санкт-Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин.
В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
  • РИА Новости

Об этом пишет 78.ru.

«Шаталин Андрей Германович, 63 года, 22 августа ушёл из дома и не вернулся», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Андрей Шаталин (прозвище «Шатл») родился 6 апреля 1960 года в Красноярске.

Учась на строительном факультете в ЛИИЖТе, создал группу «Демокритов колодец», в которой играл на гитаре и клавишных.

В 1983 году стал гитаристом созданной Святославом Задерием группы «Алиса», где играл с перерывами. Окончательно вышел из состава в 2003-м.

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