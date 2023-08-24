Во время реставрации Московских ворот в Петербурге нашли тайник

В Санкт-Петербурге во время реставрации Московских ворот найден тайник, он располагался за крылом одной из скульптур.

Об этом сообщает «МК в Питере».

Специалисты обнаружили металлическую коробочку, в которой лежали шесть монет отечественной чеканки, серебряный крестик, именные значки, сторублёвая купюра и письмо со стихами «Тебе через 100 лет».

Клад мог появиться там во время прошлой реставрации, приуроченной к 300-летию Петербурга.

Все найденные «артефакты» отправят в Государственный музей городской скульптуры.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке было отреставрировано восемь исторических зданий.