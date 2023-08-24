Вандалы повредили памятник «Египетские ворота» в Пушкине Ленинградской области
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Об этом сообщает 78.ru.
Повреждены элементы декора и рабочие части дверей.
«Вероятно, на памятнике проводился какой-то ритуал, так как найдены свечи, следы воска на поверхности ворот, а также граффити с египетской тематикой», — отмечают работники Музея городской скульптуры.
Направлены письма в администрацию Пушкинского района и РУВД.
Последствия акта вандализма будут устранены, запланированы реставрационные работы.