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Вандалы повредили памятник «Египетские ворота» в Пушкине Ленинградской области

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Вандалы повредили объект культурного наследия федерального значения памятник «Египетские ворота», который находится на Петербургском шоссе в городе Пушкин.
Вандалы повредили памятник «Египетские ворота» в Пушкине Ленинградской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 78.ru.

Повреждены элементы декора и рабочие части дверей. 

«Вероятно, на памятнике проводился какой-то ритуал, так как найдены свечи, следы воска на поверхности ворот, а также граффити с египетской тематикой», — отмечают работники Музея городской скульптуры.

Направлены письма в администрацию Пушкинского района и РУВД.

Последствия акта вандализма будут устранены, запланированы реставрационные работы.

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