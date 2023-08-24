Японская группа барабанщиков-виртуозов «Нобуси» выступит в «Лужниках» 25—27 августа

В дни работы Московского урбанистического форума и в рамках программы «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» в «Лужниках» состоится выступление виртуозов японской барабанной музыки тайко «Нобуси».

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Тайко» в переводе с японского — «большой барабан», а «нобуси» — «дикий самурай». Отмечается, что выступление музыкантов, которые исполняют традиционную японскую музыку в авторской обработке, представляет собой яркое шоу.

В этом году группе «Нобуси» исполняется 25 лет. Их выступление завершит программу «Чеховского фестиваля на улицах Москвы». Выступление состоится 25, 26 и 27 августа.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».