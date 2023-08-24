В пяти районах ЯНАО приняли решение снять ограничение на посещение лесов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на департамент природных ресурсов ЯНАО.
В ведомстве отметили, что ограничения отменяются ввиду нормализации пожароопасной обстановки с 22 августа в Ямальском, Надымском, Таркосалинском, Ноябрьском и Красноселькупском лесничествах.
«Также сняты ограничения на въезд транспортных средств и проведение в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах», — добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в большинстве районов Удмуртии высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 августа.