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В пяти районах ЯНАО приняли решение снять ограничение на посещение лесов

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В пяти районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение снять ограничение на посещение лесов.
В пяти районах ЯНАО приняли решение снять ограничение на посещение лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на департамент природных ресурсов ЯНАО.

В ведомстве отметили, что ограничения отменяются ввиду нормализации пожароопасной обстановки с 22 августа в Ямальском, Надымском, Таркосалинском, Ноябрьском и Красноселькупском лесничествах.

«Также сняты ограничения на въезд транспортных средств и проведение в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах», — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в большинстве районов Удмуртии высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 августа.

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