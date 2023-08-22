Любовь Казарновская поделилась воспоминаниями о Тото Кутуньо

Певица Любовь Казарновская назвала Тото Кутуньо потрясающим мелодистом и отметила, что его песни включает лучшая итальянская эстрада.

«И в музыке у него слышно, что это действительно такой гурман по жизни, любящий всё красивое, вкусное, глубоко сердечное. Поэтому ему близка была Россия, он действительно её любил, он всегда говорил, что красивее русских женщин никого не может быть. Итальянки красивые, но русские красивы совершенно другой, глубинной красотой», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Кутуньо совершенно блистательный артист.

Ранее сообщалось, что Кутуньо умер в больнице в Милане, куда его госпитализировали сегодня в связи с обострением давней болезни.