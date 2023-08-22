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Минкультуры упрощает порядок выделения субсидии кинематографистам

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Подать заявку на поддержку кинопроектов можно будет через портал предоставления мер финансовой господдержки при наличии кабинета на «Госуслугах» и электронной подписи. Соответствующий приказ Минкультуры зарегистрирован Минюстом.
Минкультуры упрощает порядок выделения субсидии кинематографистам
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на сайт Минкультуры.

Срок подачи заявки составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Все проекты пройдут три отборочных этапа.

На первом этапе будет проверена заявка, прилагаемые к ней документы и материалы. На втором этапе дадут оценку члены экспертного совета. В рамках третьего этапа предусмотрена защита проекта.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 25 августа состоится открытие Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» в СКК «Оренбуржье».

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