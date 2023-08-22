Маковецкий назвал Ясуловича настоящим виртуозом

Актёр Сергей Маковецкий выступил на церемонии прощания с Игорем Ясуловичем и назвал коллегу настоящим виртуозом.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Мне очень больно, не только мне, но и театру, а также всем друзьям. Игорь Николаевич умудрился так прожить жизнь, столько оставил света и тепла, что, я думаю, его хватит на многие годы. Сегодня таких людей всё меньше. Есть хорошие артисты, есть гениальные, есть прекрасные люди, иногда это сочетается, иногда нет. У Игоря Николаевича удивительным образом всё сочеталось», — отметил Маковецкий.

Он добавил, что коллеги никогда не догадывались о проблемах Ясуловича со здоровьем — артист всегда выкладывался на сцене.

Актёр Игорь Ясулович скончался 19 августа на 82-м году жизни.