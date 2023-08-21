Выставка «Шедевры тульских оружейников» открылась в Туле
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу музея.
На выставке представлено более 130 экспонатов XVIII—XXI веков, в том числе дуэльные пистолеты, авторское холодное оружие, охотничьи и спортивные ружья.
Также посетители могут увидеть винтовки, украшенные мастерами в честь посещения Тульского оружейного завода императором Александром III и его супругой Марией Фёдоровной.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за январь — июнь 2023 года музеи посетили более 676 тыс. человек.