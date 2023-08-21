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Выставка «Шедевры тульских оружейников» открылась в Туле

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В Тульском государственном музее оружия открылась выставка «Шедевры тульских оружейников».
Выставка «Шедевры тульских оружейников» открылась в Туле

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу музея.

На выставке представлено более 130 экспонатов XVIII—XXI веков, в том числе дуэльные пистолеты, авторское холодное оружие, охотничьи и спортивные ружья.

Также посетители могут увидеть винтовки, украшенные мастерами в честь посещения Тульского оружейного завода императором Александром III и его супругой Марией Фёдоровной.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за январь — июнь 2023 года музеи посетили более 676 тыс. человек.

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