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В Институте физики атмосферы спрогнозировали увеличение числа сильных ливней в Москве

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Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский выразил мнение, что число сильных ливней в Москве будет расти.

«Такие ливни случались и раньше, но теперь их всё больше и они продолжат учащаться. К таким последствиям приводят глобальные изменения климата», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Вместе с тем, предположил эксперт, снега в столице намного больше не станет.

«К северу от Москвы и средней полосы России в целом идёт увеличение зимних осадков, к югу — уменьшение. Столица находится как раз на самой границе, и сложно сказать, в какую именно сторону в итоге качнётся ситуация. Скорее будет небольшое увеличение, не настолько сильное, как с ливнями летом», — пояснил Чернокульский.

Ранее климатолог Алексей Кокорин в разговоре с URA.RU заявил, что в России число ураганов и торнадо растёт на фоне глобального потепления. По его словам, этот факт подтвердили учёные.

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