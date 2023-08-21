Фестиваль «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe» собрал более 2500 участников

Фестиваль спорта «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe», прошедший 18—20 августа в Москве, собрал более 2,5 тыс. участников из 166 городов России.

Фестиваль открыли традиционные старты для детей — забеги Starkids на 500 и 1000 м. Далее состоялся женский забег Ironlady на 5 км.

Программа также включала триатлонные гонки на олимпийской дистанции среди любителей и профессионалов. Участники преодолели 1,5 км плавания, 40 км велоэтапа и 10 км бега.

Кроме того, прошла эстафета Supersprint Relay и чемпионат России на дистанции триатлон-эстафета.

В рамках фестиваля также был организован Детский кубок ФТР. Завершился фестиваль заплывами на открытой воде Swimstar.