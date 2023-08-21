Фестиваль «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe» собрал более 2500 участников
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Фестиваль открыли традиционные старты для детей — забеги Starkids на 500 и 1000 м. Далее состоялся женский забег Ironlady на 5 км.
Программа также включала триатлонные гонки на олимпийской дистанции среди любителей и профессионалов. Участники преодолели 1,5 км плавания, 40 км велоэтапа и 10 км бега.
Кроме того, прошла эстафета Supersprint Relay и чемпионат России на дистанции триатлон-эстафета.
В рамках фестиваля также был организован Детский кубок ФТР. Завершился фестиваль заплывами на открытой воде Swimstar.