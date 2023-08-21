Узнать больше

Фестиваль «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe» собрал более 2500 участников

Короткая ссылка
Фестиваль спорта «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe», прошедший 18—20 августа в Москве, собрал более 2,5 тыс. участников из 166 городов России.
Фестиваль «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe» собрал более 2500 участников
  • Gettyimages.ru
  • © VTT Studio

Фестиваль открыли традиционные старты для детей — забеги Starkids на 500 и 1000 м. Далее состоялся женский забег Ironlady на 5 км.

Программа также включала триатлонные гонки на олимпийской дистанции среди любителей и профессионалов. Участники преодолели 1,5 км плавания, 40 км велоэтапа и 10 км бега.

Кроме того, прошла эстафета Supersprint Relay и чемпионат России на дистанции триатлон-эстафета.

В рамках фестиваля также был организован Детский кубок ФТР. Завершился фестиваль заплывами на открытой воде Swimstar.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить