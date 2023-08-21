Скончался автор памятника жертвам схода ледника Колка в Северной Осетии Гагоев
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики в Telegram.
«Таймураз Гагоев внёс неоценимый вклад в развитие культуры республики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что траурные мероприятия, посвящённые церемонии прощания с заслуженным деятелем искусств России, состоятся 23 августа в городе Владикавказ.
«Уникальные произведения и другие творческие достижения Таймураза Сергеевича навсегда останутся частью культурного наследия Северной Осетии», — заключили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что заслуженный российский артист Алексей Шулин скончался на 56-м году жизни. В течение нескольких последних лет он боролся с тяжёлым заболеванием.