Скончался автор памятника жертвам схода ледника Колка в Северной Осетии Гагоев

Скончался автор памятника жертвам схода ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии Таймураз Гагоев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики в Telegram.

«Таймураз Гагоев внёс неоценимый вклад в развитие культуры республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что траурные мероприятия, посвящённые церемонии прощания с заслуженным деятелем искусств России, состоятся 23 августа в городе Владикавказ.

«Уникальные произведения и другие творческие достижения Таймураза Сергеевича навсегда останутся частью культурного наследия Северной Осетии», — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что заслуженный российский артист Алексей Шулин скончался на 56-м году жизни. В течение нескольких последних лет он боролся с тяжёлым заболеванием.