В Нижнем Новгороде выставка графики откроется 25 августа

В Нижнем Новгороде выставка графики «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова» откроется 25 августа.

Выставку представят в нижегородском «Арсенале», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция будет состоять из графической части коллекции художника-концептуалиста Всеволода Некрасова, а также работ других авторов: Эрика Булатова, Евгения и Валентины Кропивницких, Оскара Рабина, Лидии Мастерковой, Владимира Немухина и др.

Выставка пройдёт в рамках II Фестиваля графики, посетить её можно до 26 ноября.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.