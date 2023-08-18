Губернатор Махонин рассказал о развитии креативной индустрии в Пермском крае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил в качестве спикера на форуме «Легенды креативных индустрий», заявив, что в регионе креативную индустрию создают промышленность и культура.

Об этом сообщает URA.RU.

Форум «Легенды креативных индустрий» проходит в рамках Перми-300, а также предшествует проведению летнего кубка чемпионов КВН.

Губернатор Махонин рассказал, что благодаря музею ПЕРММ в городе появляются известные арт-объекты.

По словам губернатора, промышленность и культура в регионе тесно взаимосвязаны между собой и развитие одного без другого невозможно.

Также Пермский край всячески развивает и поддерживает такую креативную индустрию, как Кубок КВН, добавил Махонин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с правительством Москвы рассмотреть вопрос о создании особой экономической зоны в сфере киноиндустрии — Московского международного кинокластера.