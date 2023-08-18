Синоптик Цыганков: до 18:00 ожидается прохождение холодного фронта в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

По словам синоптика, нынешняя неделя была аномально тёплой — с температурой на 4—6 °С выше нормы, а в выходные и на следующей неделе значения будут около нормы.

«Сегодня с 15 до 18 часов будет проходить холодный фронт, и уже завтра мы окажемся в его тыловой, более холодной, части. Соответственно, сегодня вечером и в ночь облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Температура ночью — +14...+16 °С», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что в субботу будет облачно с прояснениями и практически без осадков.

«Ветер сохранится северный, северо-восточный — 5—10 м/с. Температура днём — +24...+26 °С. То есть по сравнению с прошедшими днями — на 3—4 °С прохладнее. В ночь на воскресенье — переменная облачность, возможен кратковременный дождь, температура — +14...+16 °С. Днём в воскресенье также возможен кратковременный дождь. Ветер слабый, переменный. Прогнозируется +24...+26 °С», — добавил специалист.

По предварительным прогнозам, предстоящая рабочая неделя будет пасмурной и дождливой.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 18 августа в Москве и в области ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, местами грозы.