На севере Свердловской области объявили метеопредупреждение из-за смога

Уральский гидрометцентр объявил метеопредупреждение из-за смога на севере Свердловской области. Оно действует до 19 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе ожидаются в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове.

«Объявляются НМУ первой степени опасности», — отмечается в сообщении.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.