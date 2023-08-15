На севере Свердловской области объявили метеопредупреждение из-за смога
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Гидрометцентра.
Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе ожидаются в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове.
«Объявляются НМУ первой степени опасности», — отмечается в сообщении.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.