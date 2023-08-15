Узнать больше

На севере Свердловской области объявили метеопредупреждение из-за смога

Короткая ссылка
Уральский гидрометцентр объявил метеопредупреждение из-за смога на севере Свердловской области. Оно действует до 19 августа.
На севере Свердловской области объявили метеопредупреждение из-за смога
  • Gettyimages.ru
  • © Kohei Hara

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе ожидаются в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове.

«Объявляются НМУ первой степени опасности», — отмечается в сообщении.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить