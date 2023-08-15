Скончался актёр из «Игры престолов» Даррен Кент

После продолжительной болезни умер Даррен Кент, сыгравший пастуха в сериале «Игра престолов».

По данным агентства Carey Dodd Associates, клиентом которого являлся Кент, 36-летний артист скончался в минувшую пятницу в окружении своей семьи.

Одной из последних работ Кента стала роль в картине «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Кроме того, актёр снялся в шоу «Отверженные» Тома Шенкленда и в детективном фильме ужасов «Зеркала» Александра Ажа.

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