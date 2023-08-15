В ЯНАО продлили запрет на посещение лесов до 5 сентября

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 5 сентября. Соответствующий приказ подписал глава департамента природы Александр Гаврилюк.

Об этом сообщает URA.RU.

«Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств ЯНАО. Ограничения, указанные в пункте первом настоящего приказа, вводятся на срок с 16 августа по 5 сентября», — говорится в документе.

Ограничительные меры будут сняты при стабилизации лесопожарной обстановки.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.