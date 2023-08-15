Синоптики рассказали, что тайфун «Лан» затронет четыре района в Приморье

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал, какие районы Приморского края затронет тайфун «Лан» 16 и 17 августа.

Под воздействием стихии окажутся Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы региона, сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в этих районах может выпасть от 100 мм осадков.

«Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов», — заявил Чулков.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.