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Синоптики рассказали, что тайфун «Лан» затронет четыре района в Приморье

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Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал, какие районы Приморского края затронет тайфун «Лан» 16 и 17 августа.
Синоптики рассказали, что тайфун «Лан» затронет четыре района в Приморье
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Под воздействием стихии окажутся Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы региона, сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в этих районах может выпасть от 100 мм осадков.

«Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов», — заявил Чулков.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

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