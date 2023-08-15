Синоптики рассказали, что тайфун «Лан» затронет четыре района в Приморье
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Под воздействием стихии окажутся Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы региона, сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в этих районах может выпасть от 100 мм осадков.
«Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов», — заявил Чулков.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.