Умер цирковой артист Андрей Николаев

Цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба «Росгосцирка».

«Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России... Андрей Николаев — известный всему миру клоун Андрюша», — отмечается в заявлении.

Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив «Росгосцирка» выражают глубокие соболезнования родным и близким Николаева.

12 августа Николаев опровергал появившуюся в СМИ информацию о своей экстренной госпитализации.