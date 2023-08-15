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Умер цирковой артист Андрей Николаев

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Цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни.
Умер цирковой артист Андрей Николаев
  • РИА Новости
  • © Л. Нерео

Об этом сообщает пресс-служба «Росгосцирка».

«Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России... Андрей Николаев — известный всему миру клоун Андрюша», — отмечается в заявлении.

Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив «Росгосцирка» выражают глубокие соболезнования родным и близким Николаева.

12 августа Николаев опровергал появившуюся в СМИ информацию о своей экстренной госпитализации.

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