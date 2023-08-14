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В Крылатском пройдёт фестиваль спорта Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe — 2023

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Фестиваль спорта Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe — 2023 состоится в Москве 18—20 августа.
В Крылатском пройдёт фестиваль спорта Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe — 2023
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

Откроет соревнования детский забег Starkids. Дети до семи лет смогут пробежать дистанцию 500 м, дети 8—12 лет — дистанцию 1000 м.

Также запланирован женский забег Ironlady на 5 км.

Во второй день пройдут триатлонные гонки на олимпийской дистанции среди любителей и профессионалов.

Плавательный этап будет организован в гребном канале «Крылатское», велоэтап — по улице Нижние Мнёвники, а у участников чемпионата «захватит» и олимпийские велокольца. Завершающий, беговой этап проложен вдоль гребного канала Москвы.

В третий день фестиваля состоится эстафетная гонка Supersprint Relay.

Кроме того, запланированы заплывы на открытой воде Swimstar.

«Второй год подряд совместно с Федерацией триатлона России мы проводим соревнования в Крылатском. Это уникальная спортивная локация Москвы вновь соберёт вместе профессионалов и любителей», — заявил гендиректор Ironstar Владимир Шейкин.

По его словам, в рамках фестиваля будут соревноваться дети, юниоры и взрослые, и такая палитра аудитории позволяет стать частью большого спортивного сообщества с самых ранних лет.

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