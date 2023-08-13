Директор Лады Дэнс рассказал о нынешнем состоянии певицы

Директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с RT рассказал о том, как себя чувствует певица, а также сообщил, что информация о сборе средств на её лечение является недостоверной.

«Есть сложности косметического характера, которые не позволяют ей лично вступить в диалог с поклонниками и дать какой-то комментарий. Она обязательно это сделает, видимо, значительно позднее, чем мы предполагали. Но я скажу, что врачи дают оптимистичные прогнозы и сделают всё возможное для минимизации тех травм и последствий травм, разрывов, ушибов, которые были у этой прекрасной артистки», — рассказал Пудовкин.

Он отметил, что Лада Дэнс «сильный, волевой человек».

По его словам, певице предстоит сложный и болезненный реабилитационный процесс, включающий в себя последующие специальные упражнения.

Собеседник RT также обратил внимание на то, что появившаяся в сети «информация о сборе денежных средств на лечение Лады Дэнс — это фейк».

«Мы не хотели публиковать и не будем публиковать никаких фотографий, связанных с её состоянием. К сожалению, в замочную скважину там кто-то что-то снял... Уже объявили чуть ли не похороны Лады Дэнс, и отёк мозга объявили, и сбор денег на её лечение. Это всё — фейк. Это обман и мошенничество. С которым разбирается адвокат, который вместе с правоохранительными органами обязательно эту ситуацию решит, закроет и даст свой профессиональный комментарий», — добавил Пудовкин.

В заключение директор певицы заявил, что её адвокат совершит все необходимые процессуальные действия для защиты чести и достоинства Лады Дэнс.

Ранее популярная российская певица Лада Дэнс обратилась к поклонникам в интернете впервые после ДТП под Подольском и рассказала, что ей сложно быть активной в сети.