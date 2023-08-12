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Директор Лады Дэнс заявил, что артистка не может самостоятельно двигаться и разговаривать

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Попавшая в ДТП российская певица Лада Дэнс пока не может самостоятельно двигаться и разговаривать, заявил директор артистки Сергей Пудовкин.
Директор Лады Дэнс заявил, что артистка не может самостоятельно двигаться и разговаривать
  • РИА Новости

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сказал он ТАСС.

По словам Пудовкина, позже артистка запишет видеообращение к поклонникам.

Он добавил, что врачи настроены оптимистично в отношении здоровья Лады Дэнс.

Ранее артистка пообещала слушателям в скором времени поделиться новостями.

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