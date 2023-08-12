Директор Лады Дэнс заявил, что артистка не может самостоятельно двигаться и разговаривать
- РИА Новости
«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сказал он ТАСС.
По словам Пудовкина, позже артистка запишет видеообращение к поклонникам.
Он добавил, что врачи настроены оптимистично в отношении здоровья Лады Дэнс.
Ранее артистка пообещала слушателям в скором времени поделиться новостями.