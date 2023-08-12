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Regnum: в Москве скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко

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В Москве скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей» актриса Белла Ко.
Regnum: в Москве скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко
  • РИА Новости

«В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология», — сообщил источник Regnum.

Ко Белла Хядуновна была известна публике благодаря съёмкам в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других.

Кроме того, её голосом говорили персонажи мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза» и прочих.

Ранее сообщалось, что эстонская актриса театра и кино Ита Эвер, исполнившая роль мисс Марпл в картине советского режиссёра Вадима Дербенёва «Тайна «Чёрных дроздов», умерла в 92 года.

Также стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой.

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