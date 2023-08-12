Regnum: в Москве скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко
- РИА Новости
«В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология», — сообщил источник Regnum.
Ко Белла Хядуновна была известна публике благодаря съёмкам в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других.
Кроме того, её голосом говорили персонажи мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза» и прочих.
Ранее сообщалось, что эстонская актриса театра и кино Ита Эвер, исполнившая роль мисс Марпл в картине советского режиссёра Вадима Дербенёва «Тайна «Чёрных дроздов», умерла в 92 года.
Также стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой.