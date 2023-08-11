Актёр Евгений Дятлов выступит в Оренбургской области

Заслуженный артист России Евгений Дятлов приедет в Оренбургскую область.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.

В рамках фестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» Дятлов выступит 26 августа на открытой площадке на улице Ленина в Бузулуке.

В этот же день артист выйдет на фестивальную сцену в нацпарке «Бузулукский бор» вместе с Камерным оркестром областной филармонии. Они исполнят такие песни, как «Остров невезения», «Есть только миг» и «Вдоль по Питерской».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области состоится музыкальный фестиваль «Августовская симфониада — 2023». В нём примут участие четыре оркестра.