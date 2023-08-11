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Метеоролог Старков рассказал о погоде в столичном регионе на следующей неделе

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве и Московской области на следующей неделе.
Метеоролог Старков рассказал о погоде в столичном регионе на следующей неделе
  • РИА Новости

«В начале следующей недели похолодает, циклон заполнится, и волна тепла, которую он усиливает своим выдвижением на север, рассыпется, температура вернётся в рамки климатической нормы: в понедельник, вторник справедливо ожидать 22—24 градуса тепла», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, затем на погоду будет влиять область повышенного давления, погода стабилизируется, и температура вернётся к более высоким значениям до +25...+27 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области на выходных, 12 и 13 августа, практически не будет дождей.

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