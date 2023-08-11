В Воронеже пройдёт патриотический фестиваль донбасской музыки «Не оставим городов своих», он состоится в рамках мероприятия «Русское лето», которое намечено на 7—8 октября.

Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это возможность для авторов и исполнителей музыки из Донбасса проявить себя и заявить о себе на всю Россию.

Для каждого победителя будет снят профессиональный клип к произведению, на фестивале проведут концерт, на котором пять победителей конкурса выступят на сцене большого зала.

1 июля — 20 августа проводится приём заявок для участия в конкурсе, а 20—31 августа — конкурсный отбор демоверсий.

1 сентября — 8 октября состоится подготовка и проведение фестиваля в Воронежском концертом зале на ул. Театральной, 17.