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В Воронеже пройдёт патриотический фестиваль донбасской музыки «Не оставим городов своих»

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В Воронеже пройдёт патриотический фестиваль донбасской музыки «Не оставим городов своих», он состоится в рамках мероприятия «Русское лето», которое намечено на 7—8 октября.
В Воронеже пройдёт патриотический фестиваль донбасской музыки «Не оставим городов своих»
  • РИА Новости

Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это возможность для авторов и исполнителей музыки из Донбасса проявить себя и заявить о себе на всю Россию.

Для каждого победителя будет снят профессиональный клип к произведению, на фестивале проведут концерт, на котором пять победителей конкурса выступят на сцене большого зала.

1 июля — 20 августа проводится приём заявок для участия в конкурсе, а 20—31 августа — конкурсный отбор демоверсий.

1 сентября — 8 октября состоится подготовка и проведение фестиваля в Воронежском концертом зале на ул. Театральной, 17.

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